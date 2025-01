Veduta di Piazza Duomo a Milano Keystone

Nel 2024 la Lombardia è stata la regione italiana che ha segnato l'aumento percentuale maggiore di violenze e aggressioni contro medici e infermieri registrando un +25% rispetto all'anno precedente.

Keystone-SDA SDA

Un'emergenza che è stata al centro del convegno al Pirellone 'Violenza sugli operatori sanitari. Un bollettino di guerra', promosso da Onsip (Organismo Nazionale Professionisti Sicurezza & Privacy) e Ugl Salute (Unione Generale del Lavoro) in collaborazione con il Consiglio regionale della Lombardia.

Secondo i dati Amsi (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), Umem (Unione Medica Euromediterranea) e del Movimento Internazionale Uniti per Unire le aggressioni al personale sanitario, in Italia nello scorso anno sono stati 25.940 gli episodi di aggressioni al personale sanitario.

Lombardia, Campania, Puglia, Lazio e Sicilia hanno fatto registrare i maggiori incrementi. Il Nord Italia risulta essere l'area più colpita, con il 63% degli episodi di violenza, mentre il Sud registra il 26% e il Centro l'11%.

Le vittime di queste aggressioni sono principalmente le donne (73%), con infermieri e fisioterapisti tra le categorie più colpite. Mediamente in Lombardia si verificano quasi 5 mila aggressioni ai sanitari ogni anno.