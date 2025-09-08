  1. Clienti privati
Elezioni In Norvegia avanti i laburisti, la destra avanza ma non sfonda

SDA

8.9.2025 - 21:23

Il premier norvegese Jonas Støre al voto.
Il premier norvegese Jonas Støre al voto.
Keystone

La Norvegia resta in mano al centrosinistra: l'alleanza guidata dal premier uscente Støre conquista 88 seggi, 3 sopra la maggioranza assoluta, mentre le destre in forte recupero rispetto agli anni scorsi si fermano a 81 seggi. Lo fa sapere la tv pubblica norvegese.

Keystone-SDA

08.09.2025, 21:23

08.09.2025, 21:36

Nel corso dello spoglio sta crescendo il vantaggio del centrosinistra che ora ha raggiunto 89 seggi così divisi: primo partito il laburista con 52 seggi, 10 per il partito di centro, sempre 10 seggi per il partito socialista, 9 per il «Partito rosso», 8 ai Verdi.

La destra invece scende a 80 seggi: il Partito del Progresso si ferma a 46 seggi, i Conservatori 25, i Cristiani democratici 7 e i liberali 2.

