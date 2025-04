L'inviato Usa per l'Ucraina, Steve Witkoff. Keystone

Gli Usa hanno presentato agli alleati proposte per consentire un accordo di pace tra Russia e Ucraina, tra cui una bozza per porre fine ai combattimenti e allentare le sanzioni contro Mosca in caso di un cessate il fuoco duraturo. Lo scrive Bloomberg.

Keystone-SDA SDA

Intanto, in un'intervista al Wall Street Journal, l'inviato Usa per l'Ucraina Steve Witkoff ha affermato che nei negoziati di pace la Russia potrebbe ottenere alcune regioni, ma non tutte.

L'inviato statunitense ha anche suggerito che «all'Ucraina potrebbe importare meno di alcune regioni se sono russofone», riporta il quotidiano. Vladimir Putin rivendica Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.