Il leader dell'ultradestra George Simion due giorni fa era tornato sui suoi passi chiedendo l'annullamento del voto con la denuncia di interferenze esterne sulle elezioni presidenziali in Romania (foto d'archivio) Keystone

In Romania la Corte costituzionale ha respinto la richiesta di annullamento delle elezioni presidenziali presentata dal leader dell'ultradestra George Simion.

Keystone-SDA SDA

In un comunicato diffuso stamane, l'Alta Corte ha reso noto che la richiesta di annullamento del voto è stata respinta all'unanimità, essendo stata ritenuta senza fondamento.

Nel ballottaggio del 18 maggio scorso, Simion era stato sconfitto con il 46,4% dal candidato centrista e europeista Nicusor Dan al quale era andato il 53,6%.

Dopo che in un primo momento aveva ammesso la sconfitta congratulandosi con Dan per la sua vittoria, Simion due giorni fa era tornato sui suoi passi chiedendo l'annullamento del voto con la denuncia di interferenze esterne sulle elezioni, e puntando il dito in particolare contro Francia e Moldavia, che sarebbero intervenute pesantemente a condizionare il voto e a orientare la consultazione.

Circostanza analoga per Simion alle accuse rivolte alla Russia per il successo dell'estremista di destra Calin Georgescu nel primo turno delle presidenziali del 24 novembre scorso, poi annullato dalla Corte costituzionale.