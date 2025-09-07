  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Balcani In Serbia pure il presidente Vucic tra le migliaia di persone scese in piazza per contromanifestare

SDA

7.9.2025 - 21:12

Proseguono anche che contromanifestazioni in Serbia. (Immagine d'archivio di una manifestazione di aprile).
Proseguono anche che contromanifestazioni in Serbia. (Immagine d'archivio di una manifestazione di aprile).
Keystone

Decine di migliaia di persone in tutta la Serbia, per la quarta volta, hanno nuovamente manifestato in serata per contestare il movimento di protesta degli studenti.

Keystone-SDA

07.09.2025, 21:12

07.09.2025, 21:25

I manifestanti chiedono la fine dei continui blocchi stradali e di poter tornare alla normale vita quotidiana senza più scompensi e restrizioni alla circolazione, al lavoro e allo studio.

Raduni e cortei contro il movimento di protesta e i 'blokaderi', come in Serbia vengono denominati gli organizzatori dei blocchi stradali, si sono svolti a Belgrado e in decine di altre città grandi e piccole.

Anche il presidente Vucic scende in piazza

Tante le bandiere della Serbia, palloncini con i colori nazionali bianco, rosso e blu, oltre a cartelli e striscioni a favore del governo e del presidente Aleksandar Vucic.

Lo stesso Vucic e la presidente del parlamento Ana Brnabic si sono uniti a una contromanifestazione organizzata in un quartiere periferico di Belgrado.

A Zemun, sobborgo della capitale sul Danubio, alla contromanifestazione hanno partecipato i ministri degli esteri Marko Djuric, delle finanze Sinisa Mali e dell'interno Ivica Dacic.

Momenti di tensione

Anche se i raduni – tutti regolarmente annunciati e autorizzati dalle autorità – si sono svolti in generale senza eccessivi problemi per l'ordine pubblico, tensioni si sono tuttavia registrate a Ciaciak, Sabac, Nis e altre località, dove a scendere in piazza, in raduni come sempre non annunciati, sono stati anche manifestanti antigovernativi, che hanno insultato e provocato i dimostranti anti-proteste, che hanno a loro volta risposto animosamente.

La situazione più critica si è avuta a Ciaciak, 150 km circa a sud di Belgrado, dove i due cortei contrapposti sono quasi venuti a contatto, con le forze di polizia in assetto antisommossa intervenute a sedare piccoli tafferugli, e a formare massicci cordoni per separare le opposte fazioni.

Parlando con i giornalisti, il presidente Vucic ha detto che sono sempre più numerosi i manifestanti che scendono in piazza per contestare il movimento di protesta e per chiedere il ritorno alla normale vita quotidiana.

E ha accusato i 'blokaderi' di aver deliberatamente deciso oggi di provocare incidenti in alcune città teatro delle contromanifestazioni. Vucic ha ribadito al tempo stesso che la sua proposta di dialogo agli studenti in agitazione resta sempre valida.

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
La moglie di Bruce Willis svela la verità: «È difficile da vedere»
Che fine ha fatto Allegra Versace, ereditiera dell'impero della moda?
Paula Hitler: «Devo parlare bene di lui, dopotutto è mio fratello»
La famiglia più ricca dell'India vive in un grattacielo di lusso di 173 metri

Altre notizie

Medio Oriente. A Gaza City l'Idf rade al suolo il terzo grattacielo in 3 giorni, raid pure su tende e una scuola-rifugio

Medio OrienteA Gaza City l'Idf rade al suolo il terzo grattacielo in 3 giorni, raid pure su tende e una scuola-rifugio

Conflitti. Maxi-attacco su Kiev. Trump pronto alle sanzioni a Mosca

ConflittiMaxi-attacco su Kiev. Trump pronto alle sanzioni a Mosca

Francia. Con le spalle al muro, Bayrou contro tutti: «Volete solo far cadere il governo»

FranciaCon le spalle al muro, Bayrou contro tutti: «Volete solo far cadere il governo»