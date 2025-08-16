  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Proteste antigovernative Scontri sempre più violenti in Serbia: continuano le tensioni a Novi Sad e Belgrado

SDA

16.8.2025 - 07:59

Proseguono le proteste in Serbia.
Proseguono le proteste in Serbia.
Keystone

Nuovi scontri e incidenti fra dimostranti antigovernativi e polizia sono avvenuti nella tarda serata di venerdì a Belgrado, Novi Sad e altre località della Serbia, scossa per il quarto giorno consecutivo da proteste di piazza guidate dal movimento degli studenti.

Keystone-SDA

16.08.2025, 07:59

16.08.2025, 08:40

A Belgrado in vari punti del centro gruppi di manifestanti violenti hanno affrontato le forze di polizia bersagliandole con sassi, bottiglie e petardi, con gli agenti in assetto antisommossa che hanno risposto con il lancio di gas lacrimogeni e cariche di alleggerimento.

Numerosi i cassonetti della spazzatura rovesciati e dati alle fiamme, con i manifestanti che hanno nuovamente assediato sedi del partito di governo Sns, la forza politica che fa capo al presidente Aleksandar Vucic.

Energico l'intervento della polizia, che ha impedito il contatto con i militanti del partito schierati a difesa delle loro sedi. Anche a Novi Sad la tensione resta alta, con gruppi di facinorosi che hanno affrontato i cordoni di polizia con un fitto lancio di sassi e bottiglie. Numerosi i blocchi stradali in entrambe le città, con la circolazione paralizzata nelle strade centrali, dove è massiccia la presenza di reparti di agenti in assetto antisommossa.

Dimostrazioni sempre meno pacifiche

Il movimento di protesta va avanti in Serbia dallo scorso novembre, dopo la morte di 16 persone nel crollo di una tettoia esterna alla stazione di Novi Sad. Una sciagura collegata all'incuria e alla mancanza di controlli, frutto della corruzione dilagante nel Paese.

Da mesi nelle proteste si chiede giustizia per le vittime di Novi Sad, una vera lotta alla corruzione e elezioni anticipate, che il presidente Vucic per ora respinge, probabilmente come ipotizzano non pochi osservatori per via di sondaggi non più così favorevoli per il suo partito Sns.

Dopo mesi di proteste sostanzialmente pacifiche, negli ultimi giorni le manifestazioni hanno assunto carattere violento e di aggressione alle forze di polizia.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
«Vergognoso», «imbarazzante», «la reputazione di Trump ne risentirà»: ecco le reazioni al vertice
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi

Video correlati

Proteste antigovernative. Scontri in Serbia, decine di poliziotti feriti e 114 arresti

Proteste antigovernativeScontri in Serbia, decine di poliziotti feriti e 114 arresti

Serbia. Scontri e violenze a Belgrado e in altre città per le massicce proteste antigovernative

SerbiaScontri e violenze a Belgrado e in altre città per le massicce proteste antigovernative

Politica. Serbia, a Belgrado e in altre città nuove proteste degli studenti

PoliticaSerbia, a Belgrado e in altre città nuove proteste degli studenti

Altre notizie

Medio Oriente. Hamas potrebbe accettare un accordo parziale sugli ostaggi

Medio OrienteHamas potrebbe accettare un accordo parziale sugli ostaggi

Dopo il vertice in Alaska. Zelensky incontrerà Trump lunedì a Washington

Dopo il vertice in AlaskaZelensky incontrerà Trump lunedì a Washington

Maltempo. In Pakistan sale a almeno 307 morti il bilancio dei nubifragi

MaltempoIn Pakistan sale a almeno 307 morti il bilancio dei nubifragi