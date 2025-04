Mogadiscio in una foto risalente al 2022 Keystone

Il governo federale somalo ha dato il via oggi alle prime registrazioni per il voto dopo 56 anni dalle precedenti.

Keystone-SDA SDA

Il presidente Hassan Sheikh Mohamud ha deciso di anticipare la data del processo di registrazione dei cittadini, nonostante i pareri discordanti di diversi Stati confederati, come riporta il sito Garowe Online.

L'intenzione del governo è quella di far arrivare i cittadini di Mogadiscio ad eleggere i loro leader locali, cosa che non accade da decenni, il prossimo 30 giugno, in attesa delle elezioni parlamentari che dovrebbero tenersi a settembre.

Il sistema di voto diretto in Somalia è stato abolito nel 1969 dal dittatore Siad Barre. Dalla sua caduta nel 1991, il sistema politico locale del Paese si è basato su clan.