Giornata di mobilitazione In Spagna sindacati e studenti in piazza per sostenere Gaza

SDA

15.10.2025 - 14:29

La manifestazione degli studenti a sostegno del popolo palestinese a Valencia
La manifestazione degli studenti a sostegno del popolo palestinese a Valencia
Keystone

Nell'ambito della giornata di mobilitazione in corso in Spagna per mostrare solidarietà al popolo palestinese, raduni e cortei di studenti hanno preso il via a partire da mezzogiorno in diverse città iberiche.

Keystone-SDA

15.10.2025, 14:29

15.10.2025, 14:41

Come segnalato dai media locali, tra le iniziative più significative ci sono le manifestazioni avviate a Bilbao, Granada, Madrid e Valencia o la protesta a Beasain (Paesi Baschi) dei lavoratori dell'azienda Caf, che si occupa di infrastrutture ferroviarie ed è stata inclusa dall'Onu nella sua lista delle aziende con attività in territori occupati da Israele.

In diversi casi, i manifestanti hanno espresso scetticismo sull'effettività dell'accordo per la tregua a Gaza e chiesto che si arrivi a «una pace giusta» nella regione. Alla manifestazione di Madrid hanno partecipato anche i leader dei principali sindacati iberici, Comisiones Obreras e Ugt.

«La cosa fondamentale di oggi è che in migliaia di centri di lavoro si rifletta, si leggano manifesti, ci si raduni e ci si sensibilizzi sull'importanza di mantenere la pressione per interrompere il genocidio con cui si è cercato di sterminare il popolo palestinese», ha dichiarato a cronisti il segretario generale di Comisiones Obreras, Unai Sordo.

Mentre il collega di Ugt Pepe Alvarez ha aggiunto che «la giustizia internazionale deve verificare i crimini di guerra e il genocidio commesso a Gaza» e per questo i sindacati «continueranno a scendere in piazza».

