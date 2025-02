In Svizzera si svolgono regolarmente incontri diplomatici sul conflitto in Ucraina Keystone

In Svizzera si tengono regolarmente incontri tra attori coinvolti nel conflitto in Ucraina.

Keystone-SDA, fc, ats SDA

Lo ha detto il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Keystone-ATS, precisando che tali «attività» rientrano nell'ambito della diplomazia legata alla guerra. Secondo quanto riportato oggi dal Blick, a questi incontri avrebbero partecipato rappresentanti statunitensi e russi.

Questi incontri regolari - ha precisato il DFAE - avvengono tra attori coinvolti nel conflitto in Ucraina, nel quadro di contatti diplomatici del tipo «Track 2». Si tratta di contatti organizzati da attori non governativi, che consentono scambi senza un coinvolgimento diretto delle autorità statali, ha ricordato il dipartimento di Ignazio Cassis.

Secondo il DFAE, tali attività rientrano comunque nella diplomazia tra Stati. Possono quindi essere considerati come legati agli sforzi diplomatici relativi al conflitto.

Stando a indiscrezioni, un incontro di questo tipo si sarebbe svolto la scorsa settimana. Secondo l'agenzia Reuters, citata dal Blick, questi contatti sarebbero iniziati sotto la presidenza di Joe Biden e si sarebbero svolti al di fuori dei canali diplomatici ufficiali.

Non si sa invece niente in merito ai contenuti delle discussioni, agli eventuali risultati e all'identità dei partecipanti. Non si sa ad esempio se rappresentanti ucraini vi hanno partecipato. Il DFAE non ha fornito risposte a queste domande.