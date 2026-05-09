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Penalizzata la minoranza nera Gli alleati di Trump ridisegnano i distretti di voto e provocano indignazione in Tennessee

Gregoire Galley

9.5.2026

La legislatura del Tennessee, controllata dai repubblicani, ha approvato giovedì il ridisegno dei distretti elettorali federali per spezzare il distretto di Memphis, a maggioranza nera, nella speranza di inviare a Washington una delegazione tutta repubblicana.

Donald Trump spera di mantenere la sua sottile maggioranza al Congresso nelle elezioni di metà mandato di novembre.
Donald Trump spera di mantenere la sua sottile maggioranza al Congresso nelle elezioni di metà mandato di novembre.
Alex Brandon/AP/dpa

09.05.2026, 15:25

Questa decisione è il risultato della sentenza della scorsa settimana della Corte Suprema degli Stati Uniti, dominata dai conservatori, che ha indebolito le tutele di cui godono le minoranze in termini di rappresentanza al Congresso.

Minoranze che tradizionalmente votano più democratico.

È probabile che questa sentenza porti al ridisegno di diverse mappe elettorali nel Paese e rafforzi le prospettive dei Repubblicani in vista delle elezioni di medio termine.

Nonostante le forti proteste di giovedì prima del voto, il Senato locale dello Stato centro-orientale del Tennessee ha approvato la nuova mappa della Camera dei Rappresentanti, che ritaglia un distretto prevalentemente nero a Memphis e lo ridisegna a vantaggio del Partito Repubblicano.

La sezione del Tennessee della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) ha presentato giovedì un ricorso per contestare la legalità della nuova mappa.

Il deputato democratico di Memphis Steve Cohen ha dichiarato di voler intraprendere un'azione legale.

La decisione dei legislatori repubblicani di ridisegnare le mappe elettorali fa parte del tentativo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mantenere la sua sottile maggioranza al Congresso nelle elezioni di metà mandato di novembre.

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Ridisegno dei distretti vietato dal 1965

Prima di mercoledì, questi distretti erano pienamente protetti dal Voting Rights Act: questa legge storica adottata nel 1965, all'apice del movimento per i diritti civili, mirava a impedire che gli Stati del Sud, un tempo segregazionisti, minassero il diritto di voto degli afroamericani.

Nella sentenza emessa mercoledì a maggioranza di sei a tre, la Corte Suprema ha invalidato una mappa che avrebbe creato un secondo distretto a maggioranza nera in Louisiana.

La Corte ha stabilito che questa ridistribuzione elettorale era incostituzionale, anche se era stata effettuata per rispettare il Voting Rights Act.

Sebbene la decisione della Corte Suprema non renda inutile il Voting Rights Act, limita la possibilità di contestare la ridisegnazione di circoscrizioni che diluiscono il peso elettorale di alcune minoranze.

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