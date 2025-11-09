È corsa contro il tempo in Ucraina per il ripristino della corrente. Keystone

L'Ucraina ha cercato nelle ultime ore affannosamente di ripristinare l'illuminazione e il riscaldamento dopo che gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno ridotto a «zero» la capacità di produzione di energia elettrica del Paese.

Mosca, che negli ultimi mesi ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture ucraine, ha lanciato nella notte centinaia di droni contro gli impianti energetici di tutto il Paese nella notte. Gli attacchi hanno interrotto la fornitura di elettricità, riscaldamento e acqua in diverse città, con la società elettrica statale Centerenergo che ha avvertito che la capacità di produzione «è scesa a zero».

Oggi in gran parte delle regioni dell'Ucraina, l'energia elettrica potrebbe essere interrotta per un periodo compreso tra le 8 e le 16 ore al giorno, ha affermato il fornitore statale Ukrenergo, mentre venivano effettuate le riparazioni e deviato l'approvvigionamento energetico. Sebbene la situazione si sia in qualche modo stabilizzata, regioni come Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Poltava, Chernigiv e Sumy potrebbero continuare a subire regolari interruzioni di corrente, ha affermato ieri sera il ministro dell'Energia ucraino.