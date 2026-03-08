In un video Putin tossisce e si schiarisce la voce più volte, che succede?

In un video Putin tossisce e si schiarire la voce più volte, che succede? 08.03.2026

Per celebrare la Giornata internazionale della donna, che cade oggi 8 marzo, Vladimir Putin ha inviato i suoi auguri tramite un video. Ma non tutto è filato liscio durante la registrazione e ora il filmato integrale sta suscitando qualche domanda online. È stato intenzionale o una svista?

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Spunta un video di Vladimir Putin che sta suscitando scalpore online.

Nel video, registrato per la Giornata internazionale della donna, il presidente russo si schiarisce la gola ripetutamente. Poco dopo, il filmato scompare dal web e viene sostituito da una nuova versione.

L'incidente è estremamente insolito, dal momento che la propaganda russa di solito presenta il 73enne come un leader forte e in salute.

Nonostante la cancellazione, la versione integrale si è diffusa rapidamente online e ha suscitato qualche domanda. Mostra di più

Con grande stupore di molti russi, il Cremlino, che solitamente punta a presentare un'immagine impeccabile del presidente Vladimir Putin, ha pubblicato una sequenza video in cui il capo di Stato tossisce e si schiarisce la gola con insistenza.

Il filmato, registrato per la Giornata internazionale della donna - che cade l'8 marzo - è stata in seguito cancellato e sostituito con una nuova versione, come ha riportato, tra gli altri, il quotidiano «Novaya Gazeta Europa».

Ma la cosa non è passata inosservata e i commentatori si sono sorpresi che sia potuta accadere una cosa del genere al Cremlino.

I blogger di guerra sostenitori del leader russo si sono chiesti se si potesse trattare di un'indiscrezione deliberata, di un sabotaggio o di una sorta di ribellione contro l'invecchiamento di Putin. Il 73enne è infatti al potere da oltre un quarto di secolo.

D'altro canto, il giornalista filo-Cremlino Dmitry Smirnov ha dichiarato, sul suo canale Telegram, che potrebbe trattarsi di un inconveniente tecnico. Ha anche pubblicato lui stesso una parte del video.

La propaganda russa solitamente ritrae Putin come un presidente forte e in salute. Alexander Zemlianichenko/Pool AP/AP/dpa (Archivbild)

«Putin mostra sempre perfezionismo e desiderio di raggiungere il massimo risultato», ha commentato Smirnov, riferendosi al tentativo di Putin di diffondere una versione senza intoppi degli auguri per la Festa della Donna.

Nella prima, lunga poco più di sei minuti e pubblicata dal Cremlino, si possono vedere entrambe le registrazioni, interrotte dai colpi di tosse di Putin.

Putin: «Oggi ho parlato molto»

La sequenza di 30 secondi di Putin che tossisce, in particolare, è stata condivisa sui canali Telegram, alcuni con centinaia di migliaia di iscritti. In quest'ultima, il leader del Cremlino ha chiesto di ripetere la registrazione, spiegando: «Ho un rospo in gola, ho dovuto quasi tossire. Oggi ho parlato molto».

Nel suo messaggio di saluto, ha ringraziato in particolare le donne che sono state impiegate nella guerra di aggressione russa contro l'Ucraina «in condizioni estremamente difficili». «Dimostrate ovunque coraggio, audacia, dedizione e fermezza», ha detto.

Putin è comunque solito tossire durante le apparizioni e i discorsi pubblici, ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ripetutamente respinto le voci che circolano in Occidente su un presunto problema di salute del presidente russo.

A volte Peskov ha spiegato la tosse e lo schiarimento della gola di Putin con gli effetti dell'aria condizionata. I commentatori ucraini, invece, hanno ironizzato sul filmato, sostenendo che lo stesso Cremlino ha mostrato l'immagine di un «vecchio malato».