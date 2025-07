In Venezuela oltre 21 milioni di cittadini sono chiamati a eleggere 335 sindaci e 2471 consiglieri comunali Keystone

Seggi aperti dalle 6 di questa mattina (le 12 in Svizzera) in Venezuela, dove oltre 21 milioni di cittadini sono chiamati a eleggere 335 sindaci e 2471 consiglieri comunali.

In concomitanza con le municipali si tiene, per la prima volta, una 'Consulta nazionale popolare' dedicata alla gioventù, in cui i venezuelani potranno esprimersi su oltre 37'000 progetti comunitari proposti da giovani organizzati in 5338 circuiti locali.

Il presidente Nicolas Maduro ha definito la giornata «una festa della democrazia diretta», invitando la popolazione a partecipare in massa al voto. «Oggi il popolo elegge le autorità municipali e prende parte alla consulta giovanile. È un giorno di pace e festa», ha scritto sui social.

Per garantire la regolarità del processo elettorale, sono stati mobilitati circa 1400 osservatori nazionali e internazionali. Le autorità hanno inoltre chiuso temporaneamente i valichi di frontiera terrestri e attivato il «Piano Repubblica», che prevede il dispiegamento di oltre 380'000 tra militari e agenti per la sicurezza e il trasporto del materiale elettorale.

Il clima politico resta tuttavia segnato da profonde tensioni. La principale coalizione d'opposizione, la Piattaforma unitaria democratica (Pud), ha annunciato il boicottaggio del voto, denunciando l'assenza di condizioni democratiche. Al centro della protesta, la contestata rielezione di Maduro nel 2024, che l'opposizione continua a definire fraudolenta, e le irregolarità riscontrate nelle regionali dello scorso maggio.