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Conflitti In vigore la tregua ucraina, ma Kiev denuncia un attacco russo

SDA

6.5.2026 - 08:29

Mosca ha lanciato 108 droni e tre missili, ha indicato il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha.
Mosca ha lanciato 108 droni e tre missili, ha indicato il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha.
Keystone

Continuano i raid sull'Ucraina, malgrado il cessate il fuoco unilateralmente dichiarato da Kiev sia scattato a mezzanotte.

Keystone-SDA

06.05.2026, 08:29

06.05.2026, 09:23

Poche ore dopo, sono scattati gli allarmi in diverse regioni del Paese e le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un attacco aereo contro attrezzature industriali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì, in risposta a quello richiesto dal suo omologo russo Vladimir Putin per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.

Il leader ucraino, che da tempo chiede la cessazione delle ostilità, ha sottolineato che Kiev risponderà «simmetricamente» a qualsiasi violazione.

«La Russia rifiuta la pace»

Ieri è stata una giornata particolarmente sanguinosa, con un totale di 28 persone uccise in Ucraina, secondo un bilancio diffuso dalle autorità locali.

La Russia ha lanciato «108 droni e tre missili» contro l'Ucraina, «violando il cessate il fuoco» proclamato da Kiev, ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha, affermando che i raid aerei russi ''sono proseguiti per tutta la notte».

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Quindi, ha proseguito Sybiha, «Mosca ha nuovamente ignorato un appello realistico e ragionevole alla cessazione delle ostilità, sostenuto da altri Stati e organizzazioni internazionali. Ciò dimostra che la Russia rifiuta la pace e che i suoi falsi appelli al cessate il fuoco del 9 maggio non hanno nulla a che vedere con la diplomazia».

Secondo Sybiha, «a Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane. Un simile atteggiamento impone una pressione forte e crescente sul regime russo, che includa nuove sanzioni, l'isolamento, la richiesta di responsabilità per i crimini russi e un maggiore sostegno all'Ucraina in tutti i settori».

Anche la Russia deplora delle vittime nelle ultime ore: cinque persone sono morte in un attacco di droni ucraini che ha colpito ieri sera la città di Dzhankoi in Crimea, regione controllata da Mosca.

Lo ha annunciato il capo delle autorità locali, Sergey Aksyonov.

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