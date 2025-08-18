Pellegrini a rischioIncendi in Spagna, appello a interrompere il Cammino di Santiago
18.8.2025 - 10:54
Per la grave situazione degli incendi boschivi nella regione di Castiglia e Leon, nel nordovest della Spagna, le autorità chiedono alle migliaia di pellegrini di interrompere il Cammino di Santiago di Compostela.
In un messaggio su X e sui social media, l'Agenzia di Protezione civile ed Emergenze della Giunta regionale ha sottolineato che il tratto del pellegrinaggio tra Astorga, Poferrada e Bembibre è particolarmente pericoloso, a causa dei numerosi incendi attivi.
Per non mettere a rischio la propria vita, i pellegrini sono invitati a «seguire scrupolosamente le istruzioni» delle autorità e a interrompere il viaggio.