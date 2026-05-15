Aereo si schianta nell'Atlantico al largo della Florida: 11 sopravvissuti trovati su una zattera

Undici persone sono state salvate dopo aver trascorso diverse ore aggrappate a una zattera, essendo «miracolosamente» sopravvissute a un incidente aereo al largo della Florida, ha annunciato mercoledì la Guardia Costiera statunitense.

In totale sono stati tratti in salvo 11 cittadini delle Bahamas, tutti adulti. US Air Force.

Keystone-SDA ATS

Le autorità avevano ricevuto un segnale di soccorso martedì mattina da un piccolo aereo a elica che era stato costretto ad ammarare.

«Erano già nel gommone da circa cinque ore. Bastava guardarli per capire che erano in difficoltà», ha detto Rory Whipple, un ufficiale dell'aeronautica, durante un briefing con la stampa il giorno successivo.

«Non avevano mezzi di comunicazione, quindi non sapevano nemmeno che stavamo arrivando fino a quando non eravamo proprio sopra di loro», ha aggiunto.

Un equipaggio della vicina Patrick Space Force Base, già in volo per un'esercitazione, si è unito ai soccorritori per localizzare il gruppo.

«È miracoloso»

In totale sono stati salvati 11 cittadini delle Bahamas, tutti adulti.

Le Bahamas hanno avviato un'indagine sulle cause dell'incidente, che secondo la Guardia Costiera statunitense sarebbe dovuto a un guasto al motore.

«Non conosco nessuno che sia sopravvissuto a un ammaraggio nell'oceano», ha dichiarato il comandante dell'aeronautica Elizabeth Piowaty.

«Il fatto che tutte queste persone siano sopravvissute è a dir poco miracoloso», ha insistito.