  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Miracoloso» Aereo si schianta nell'Atlantico al largo della Florida: 11 sopravvissuti trovati su una zattera

SDA

15.5.2026 - 05:00

Undici persone sono state salvate dopo aver trascorso diverse ore aggrappate a una zattera, essendo «miracolosamente» sopravvissute a un incidente aereo al largo della Florida, ha annunciato mercoledì la Guardia Costiera statunitense.

In totale sono stati tratti in salvo 11 cittadini delle Bahamas, tutti adulti.
In totale sono stati tratti in salvo 11 cittadini delle Bahamas, tutti adulti.
US Air Force.

Keystone-SDA

15.05.2026, 05:00

Le autorità avevano ricevuto un segnale di soccorso martedì mattina da un piccolo aereo a elica che era stato costretto ad ammarare.

«Erano già nel gommone da circa cinque ore. Bastava guardarli per capire che erano in difficoltà», ha detto Rory Whipple, un ufficiale dell'aeronautica, durante un briefing con la stampa il giorno successivo.

«Non avevano mezzi di comunicazione, quindi non sapevano nemmeno che stavamo arrivando fino a quando non eravamo proprio sopra di loro», ha aggiunto.

Un equipaggio della vicina Patrick Space Force Base, già in volo per un'esercitazione, si è unito ai soccorritori per localizzare il gruppo.

«È miracoloso»

In totale sono stati salvati 11 cittadini delle Bahamas, tutti adulti.

Le Bahamas hanno avviato un'indagine sulle cause dell'incidente, che secondo la Guardia Costiera statunitense sarebbe dovuto a un guasto al motore.

«Non conosco nessuno che sia sopravvissuto a un ammaraggio nell'oceano», ha dichiarato il comandante dell'aeronautica Elizabeth Piowaty.

«Il fatto che tutte queste persone siano sopravvissute è a dir poco miracoloso», ha insistito.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in un'immersione. Ecco cosa si sa finora
Michelle Hunziker rivela dalla Puglia: «Ecco qual è la mia farmacia»
Ornella Muti a 71 anni spiazza tutti: «Non faccio entrare il vecchiume dentro di me»
Aereo si schianta nell'Atlantico al largo della Florida: 11 sopravvissuti trovati su una zattera
Dai Boeing alla carne, il «Patto di Pechino» vale miliardi. Ecco i dettagli