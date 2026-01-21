  1. Clienti privati
Spagna Incidente ferroviario in Catalogna, un morto e decine di feriti

SDA

21.1.2026 - 07:09

Nuovo dramma ferroviario in Spagna.
Keystone
Keystone

Un altro treno, un regionale della società Rodalies, è deragliato ieri sera in Spagna, fra Saturnì d'Anoia e Gelida, nella provincia di Barcellona. Il macchinista è morto e ci sono 37 feriti, dei quali quattro gravi.

Keystone-SDA

21.01.2026, 07:09

21.01.2026, 07:38

Lo ha indicato il responsabile dei vigili del fuoco in Catalogna, Claudi Gallardo, spiegando che l'incidente è stato provocato dal crollo di un muro di contenimento avvenuto intorno alle 21, probabilmente a causa delle intense piogge che si sono abbattute gli ultimi giorni sulla regione, dove era stata attivata l'allerta rossa di massimo rischio di inondazioni per il temporale provocato dalla burrasca 'Harry'.

Secondo una prima ricostruzione, il muro è caduto sul primo vagone del treno, dove viaggiava la gran parte dei passeggeri rimasti feriti.

Quattro sono in condizioni critiche e altri 17 sono stati trasferiti in vari ospedali della zona del Penades, mentre la Generalitat ha allestito nel centro civico della località di Subitars un centro per l'assistenza dei familiari.

Un secondo convoglio dei collegamenti regionali in Catalogna è pure deragliato fra le stazioni di Blanes e Maçanet, nella provincia di Girona, seppur senza causare feriti.

L'incidente è stato provocato da alcuni massi caduti sui binari a causa di un forte temporale.

I due incidenti hanno messo di nuovo in ginocchio la rete ferroviaria nazionale, mentre ad Adamuz si continua a fare i conti con la tragedia che domenica scorsa ha spezzato almeno 42 vite.

Almeno 42 morti. La Spagna piange i morti dei treni deragliati, bufera sulla rete ferroviaria

Almeno 42 mortiLa Spagna piange i morti dei treni deragliati, bufera sulla rete ferroviaria

