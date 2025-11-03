Le montagne del Nepal sono investite da un'ondata di maltempo. Keystone

Sette persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite dopo che una valanga si è abbattuta sul campo base della vetta dello Yalung Ri (5'630 metri) nella valle del Rolwaling, nel distretto di Dolakha, in Nepal. Lo afferma il Kathmandu Post.

Keystone-SDA SDA

Tra le vittime ci sono un cittadino italiano, tre francesi, un canadese, e due nepalesi, secondo il vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato dell'ufficio di polizia distrettuale di Dolakha. I feriti sono tutti nepalesi. Altre quattro persone – anch'esse nepalesi – risultano ancora disperse.

Secondo la Bbc però i morti accertati sarebbero tre – un francese e due nepalesi – mentre i dispersi sarebbero due italiani, un tedesco e un canadese.

Proseguono le ricerche

Stando al racconto di un sopravvissuto, il gruppo era originariamente arrivato per scalare il Dolma Kang (6'334 metri). Prima di tentare la scalata, avevano programmato di salire sullo Yalung Ri come parte del loro programma di acclimatamento. La squadra aveva trascorso la notte nel villaggio di Na prima di dirigersi al campo base dello Yalung Ri domenica, dopo un breve miglioramento delle condizioni meteorologiche.

La valle del Rolwaling era stata colpita da nevicate intense e cattive condizioni meteorologiche per diversi giorni prima della tragedia. La popolazione locale di Na era scesa a Beding per le forti nevicate.

Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le autorità hanno dichiarato che sono state interrotte con il calare della sera. In precedenza, le operazioni di soccorso erano state ritardate a causa delle restrizioni di volo nella regione del Rolwaling, che richiedono un'autorizzazione amministrativa speciale per i movimenti degli elicotteri. Anche dopo aver ottenuto l'autorizzazione, le condizioni meteorologiche avverse hanno causato ulteriori ritardi.