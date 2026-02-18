Il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky esce dall'Hotel Intercontinental di Ginevra Keystone

Dopo i negoziati trilaterali tra Ucraina, Russia e Usa svoltisi stamane a Ginevra, il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, ha avuto un incontro «in formato privato» con la sola parte ucraina prima di dirigersi all'aeroporto per rientrare a Mosca.

Keystone-SDA SDA

È stato lo stesso Medinsky a dirlo, citato dall'agenzia Tass. «Sì, con gli ucraini», ha detto Medinsky, quando i giornalisti gli hanno chiesto conferma dell'incontro.

In precedenza una fonte negoziale aveva detto alla Tass che il capo delegazione russa, che è consigliere del presidente Vladimir Putin, aveva avuto colloqui privati durati due ore all'Hotel Intercontinental, dove si erano svolti i negoziati della mattinata, ma non aveva precisato con chi.