Ucraina-Russia-Usa«Incontro privato» di Medinsky, capo delegazione russa, con gli ucraini a Ginevra
SDA
18.2.2026 - 16:48
Dopo i negoziati trilaterali tra Ucraina, Russia e Usa svoltisi stamane a Ginevra, il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, ha avuto un incontro «in formato privato» con la sola parte ucraina prima di dirigersi all'aeroporto per rientrare a Mosca.
Keystone-SDA
18.02.2026, 16:48
18.02.2026, 17:14
SDA
È stato lo stesso Medinsky a dirlo, citato dall'agenzia Tass. «Sì, con gli ucraini», ha detto Medinsky, quando i giornalisti gli hanno chiesto conferma dell'incontro.
In precedenza una fonte negoziale aveva detto alla Tass che il capo delegazione russa, che è consigliere del presidente Vladimir Putin, aveva avuto colloqui privati durati due ore all'Hotel Intercontinental, dove si erano svolti i negoziati della mattinata, ma non aveva precisato con chi.