Prima visita di Stato In India cerimonia ufficiale di benvenuto per Putin

SDA

5.12.2025 - 08:02

L'India ha dato il benvenuto a Vladimir Putin.
Il presidente russo Putin, arrivato ieri a New Delhi per la sua prima visita di Stato in India da quattro anni, è stato accolto questa mattina con una cerimonia ufficiale di benvenuto al Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale.

Putin, che ieri sera è stato ospite del premier Modi in una cena privata nella sua residenza, si è poi spostato al Raj Ghat per rendere omaggio al Memoriale di Gandhi.

I colloqui ufficiali tra i due leader e le delegazioni si svolgeranno nella tarda mattinata alla Hyderabad House, ex residenza del Nizam, il principe di Hyderabad, che prima dell'Indipendenza dell'India era l'uomo più ricco del mondo.

