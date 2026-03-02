Carney e Modi si sono incontrati oggi a Nuova Delhi. Keystone

Il premier indiano Narendra Modi ha annunciato che India e Canada hanno firmato un accordo per le forniture di uranio: lo riporta l'agenzia PTI.

Keystone-SDA SDA

«Nel settore dell'energia nucleare civile, abbiamo raggiunto un accordo storico per la fornitura di uranio a lungo termine. Lavoreremo insieme anche su piccoli reattori modulari e reattori avanzati», ha affermato Modi secondo l'agenzia di stampa indiana.

Stando alla BBC, il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che l'azienda canadese Cameco ha firmato un accordo a lungo termine per la fornitura di uranio all'India.

Carney e Modi si sono incontrati oggi a Nuova Delhi.