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Disastri, Incidenti India: salgono a 19 i morti nell'esplosione in una centrale elettrica

SDA

15.4.2026 - 10:40

India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery
India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery. Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)

Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)

Immagine: Keystone

India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery. Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)

Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)

Immagine: Keystone

India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery
India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery. Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)

Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)

Immagine: Keystone

India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery. Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)

Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)

Immagine: Keystone

Il bilancio delle vittime dell'esplosione di ieri in una centrale elettrica del distretto di Sakti, nello Stato indiano del Chhattisgarh, «è salito a 19, mentre 17 persone sono attualmente ricoverate in vari ospedali»: lo ha detto all'AFP il capo della polizia locale.

Keystone-SDA

15.04.2026, 10:40

15.04.2026, 10:46

L'esplosione sarebbe avvenuta in seguito alla rottura di una conduttura, che avrebbe riversato vapore surriscaldato sulle persone che stavano pranzando, sostiene una fonte del quotidiano «Indian Express».

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