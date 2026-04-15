India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio) Immagine: Keystone Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio) Immagine: Keystone India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio) Immagine: Keystone Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio) Immagine: Keystone

Il bilancio delle vittime dell'esplosione di ieri in una centrale elettrica del distretto di Sakti, nello Stato indiano del Chhattisgarh, «è salito a 19, mentre 17 persone sono attualmente ricoverate in vari ospedali»: lo ha detto all'AFP il capo della polizia locale.

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L'esplosione sarebbe avvenuta in seguito alla rottura di una conduttura, che avrebbe riversato vapore surriscaldato sulle persone che stavano pranzando, sostiene una fonte del quotidiano «Indian Express».