Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)
Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)
India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica – Gallery
Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)
Nell'incidente sono rimaste uccise 19 persone, mentre 17 sono state ricoverate in ospedale. (foto d'archivio)
Il bilancio delle vittime dell'esplosione di ieri in una centrale elettrica del distretto di Sakti, nello Stato indiano del Chhattisgarh, «è salito a 19, mentre 17 persone sono attualmente ricoverate in vari ospedali»: lo ha detto all'AFP il capo della polizia locale.
L'esplosione sarebbe avvenuta in seguito alla rottura di una conduttura, che avrebbe riversato vapore surriscaldato sulle persone che stavano pranzando, sostiene una fonte del quotidiano «Indian Express».