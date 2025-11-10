  1. Clienti privati
Politica Indonesia: l'ex presidente Suharto nominato «eroe nazionale»

SDA

10.11.2025 - 07:30

Dei manifestanti hanno protestato contro la nomina dell'ex presidente Suharto a eroe nazionale.
Dei manifestanti hanno protestato contro la nomina dell'ex presidente Suharto a eroe nazionale.
Keystone

L'Indonesia ha aggiunto l'ex presidente Suharto nella lista degli «eroi nazionali» durante una cerimonia che si è tenuta oggi, nonostante le critiche di attivisti e accademici sul rispetto dei diritti umani durante il regime del defunto dittatore militare.

Keystone-SDA

10.11.2025, 07:30

10.11.2025, 07:49

In un decreto letto dal segretario militare presidenziale, Suharto è stato nominato tra le 10 persone da aggiungere al catalogo degli eroi nazionali.

A presiedere la cerimonia della Giornata degli eroi nazionali è stato il presidente Prabowo Subianto, ex genero di Suharto.

