PoliticaIndonesia: l'ex presidente Suharto nominato «eroe nazionale»
10.11.2025 - 07:30
L'Indonesia ha aggiunto l'ex presidente Suharto nella lista degli «eroi nazionali» durante una cerimonia che si è tenuta oggi, nonostante le critiche di attivisti e accademici sul rispetto dei diritti umani durante il regime del defunto dittatore militare.
In un decreto letto dal segretario militare presidenziale, Suharto è stato nominato tra le 10 persone da aggiungere al catalogo degli eroi nazionali.
A presiedere la cerimonia della Giornata degli eroi nazionali è stato il presidente Prabowo Subianto, ex genero di Suharto.