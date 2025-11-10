Dei manifestanti hanno protestato contro la nomina dell'ex presidente Suharto a eroe nazionale. Keystone

L'Indonesia ha aggiunto l'ex presidente Suharto nella lista degli «eroi nazionali» durante una cerimonia che si è tenuta oggi, nonostante le critiche di attivisti e accademici sul rispetto dei diritti umani durante il regime del defunto dittatore militare.

Keystone-SDA SDA

In un decreto letto dal segretario militare presidenziale, Suharto è stato nominato tra le 10 persone da aggiungere al catalogo degli eroi nazionali.

A presiedere la cerimonia della Giornata degli eroi nazionali è stato il presidente Prabowo Subianto, ex genero di Suharto.