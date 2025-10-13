  1. Clienti privati
Normalizzare le relazioni Per la prima volta un presidente indonesiano fa visita a Israele

SDA

13.10.2025 - 13:00

Prabowo Subianto dovrebbe incontrare il premier israeliano Benyamin Netanyahu dopodomani. (Immagine d'archivio del 24 settembre)
Prabowo Subianto dovrebbe incontrare il premier israeliano Benyamin Netanyahu dopodomani. (Immagine d'archivio del 24 settembre)
Keystone

Secondo i media israeliani, per la prima volta il presidente dell'Indonesia, il più grande paese musulmano del mondo, Prabowo Subianto, arriverà in visita in Israele domani per normalizzare le relazioni con Gerusalemme.

Keystone-SDA

13.10.2025, 13:00

13.10.2025, 14:02

Tra i due paesi al momento non ci sono relazioni diplomatiche. Il sito di informazioni con sede in Israele Ynet riferisce che Subianto incontrerà il premier israeliano Benyamin Netanyahu dopodomani.

La visita è stata organizzata segretamente attraverso la mediazione degli Stati Uniti.

Nel suo discorso all'Onu il mese scorso, Subianto ha chiesto di «garantire la sicurezza di Israele come condizione per una vera pace».

