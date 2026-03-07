  1. Clienti privati
Il piano di Trump L'Indonesia: «Via dal Board of Peace se non ci saranno benefici per i palestinesi»

SDA

7.3.2026 - 11:18

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto. (Immagine d'archivio).
Il presidente indonesiano Prabowo Subianto. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il governo dell'Indonesia ha affermato che il presidente Prabowo Subianto si dimetterà dal «Board of Peace» del presidente statunitense Donald Trump se questo non porterà benefici ai palestinesi.

Keystone-SDA

07.03.2026, 11:18

07.03.2026, 11:36

La dichiarazione arriva mentre il coinvolgimento del paese del sud-est asiatico è sotto esame in seguito alla guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra.

L'ex generale è stato oggetto di crescenti critiche da parte di alcuni gruppi musulmani per la sua decisione di entrare a far parte del board e di impegnarsi a inviare migliaia di truppe di «peacekeeping» a Gaza, in base a un accordo di cessate il fuoco.

Questa settimana Prabowo ha detto ai leader dei gruppi musulmani locali che l'adesione dell'Indonesia al «Board of Peace» mira a raggiungere una pace duratura a Gaza, secondo una dichiarazione rilasciata venerdì dall'agenzia di comunicazione governativa. Ma ha aggiunto che il Paese si ritirerà dal consiglio «se ciò non porterà benefici» ai palestinesi o «non sarà in linea con gli interessi nazionali dell'Indonesia», ha affermato Hanif Alatas, del Fronte della Fratellanza Islamica.

In una dichiarazione rilasciata questo mese, il massimo organo clericale del Paese, il Consiglio degli Ulema indonesiani, ha esortato il governo indonesiano a ritirare i propri membri dal consiglio, definendolo «inefficace nel realizzare una vera pace in Palestina». Prabowo ha partecipato alla riunione inaugurale del «Board of Peace» a Washington il mese scorso e ha promesso di inviare 8.000 soldati a Gaza nell'ambito della «Forza internazionale di stabilizzazione».

