  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Qualcuno dovrà essere licenziato» Un'influencer americana fa sospendere i visti umanitari per i palestinesi

SDA

17.8.2025 - 07:59

Laura Loomer, influencer di estrema destra, è dietro questa decisione. La sua influenza sull'amministrazione Trump è significativa.
Laura Loomer, influencer di estrema destra, è dietro questa decisione. La sua influenza sull'amministrazione Trump è significativa.
IMAGO/Newscom World

Sabato i diplomatici statunitensi hanno annunciato la sospensione dei visti medici per i rifugiati palestinesi proveniente dalla Striscia di Gaza, in attesa di un'indagine. La decisione arriva dopo che una influencer di estrema destra, vista di buon occhio da Donald Trump, ha denunciato questa politica umanitaria.

Keystone-SDA

17.08.2025, 07:59

17.08.2025, 12:11

«Tutti i visti per i visitatori provenienti da Gaza sono sospesi mentre conduciamo una revisione completa e approfondita del processo e delle procedure utilizzate negli ultimi giorni per concedere un piccolo numero di visti medici e umanitari temporanei», ha dichiarato il Dipartimento di Stato su X.

L'annuncio segue i messaggi sui social network di Laura Loomer, giornalista e influencer nota per le sue teorie razziste e cospirazioniste, e che ha già ottenuto la testa di funzionari della precedente amministrazione democratica di Joe Biden.

La denuncia di Loomer

Venerdì, Loomer ha scritto di aver denunciato ai parlamentari repubblicani l'arrivo negli Stati Uniti di palestinesi di Gaza che «lavorano per organizzazioni islamiche pro-Hamas (...) affiliate ai Fratelli Musulmani e finanziate dal Qatar». Ha preso di mira in particolare «Heal Palestine», che il suo account X presenta come un'associazione che organizza viaggi negli Stati Uniti per i palestinesi della Striscia di Gaza per motivi medici.

«Ho parlato con il team del senatore Tom Cotton e stanno indagando su come questi palestinesi abbiano ottenuto i visti per gli Stati Uniti», ha scritto su X.

«È davvero inaccettabile. Qualcuno deve essere licenziato dal Dipartimento di Stato quando Marco Rubio scoprirà chi ha approvato questi visti», ha chiesto Laura Loomer, accusando «il Qatar, nostro nemico, non nostro amico», di aver «traghettato questi gazani negli Stati Uniti attraverso la Qatar Airways».

«Stanno letteralmente inondando il nostro Paese di jihadisti», ha accusato.

«Decisione pericolosa e disumana»

Sempre su X, un membro della Camera dei Rappresentanti della Florida, Randy Fine, ha condannato una politica dei visti «inaccettabile» e ha promesso di «cooperare con le autorità competenti per (...) cercare di ottenere l'espulsione immediata» di questi palestinesi.

L'ONG Palestine Children's Relief Fund (PCRF), che sabato sera ha dichiarato di aver «evacuato migliaia di bambini palestinesi negli Stati Uniti per ricevere cure mediche», ha esortato «il governo statunitense a revocare questa decisione pericolosa e disumana».

«Le evacuazioni mediche sono un'ancora di salvezza per i bambini di Gaza, senza le quali soffrirebbero sofferenze inimmaginabili e persino la morte a causa del collasso delle infrastrutture mediche nel territorio palestinese devastato dalla guerra», ha comunicato l'organizzazione.

Un braccio destro per Trump

Non è la prima volta che Laura Loomer esercita una tale influenza sull'amministrazione Trump.

Alla fine di luglio, il Pentagono ha cancellato l'assunzione di un alto funzionario come professore all'accademia militare di West Point dopo che l'influencer ultraconservatrice l'aveva descritta come una «talpa» dei Democratici.

Ad aprile, il direttore dell'agenzia di intelligence NSA, Timothy Haugh, e la sua vice, Wendy Noble, sono stati licenziati per «slealtà» nei confronti di Donald Trump, come ha detto Laura Loomer, dopo aver visto il presidente alla Casa Bianca.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Un'influencer americana fa sospendere i visti umanitari per i palestinesi

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. «Stop alla guerra!». Al via uno sciopero generale a Tel Aviv, bloccate le autostrade

Medio Oriente«Stop alla guerra!». Al via uno sciopero generale a Tel Aviv, bloccate le autostrade

Medio Oriente. Affondo di Smotrich, ministro delle finanze d'Israele: «3.400 nuove case in Cisgiordania»

Medio OrienteAffondo di Smotrich, ministro delle finanze d'Israele: «3.400 nuove case in Cisgiordania»

Medio Oriente. Israele tratta con 5 Paesi per l'accoglienza dei palestinesi

Medio OrienteIsraele tratta con 5 Paesi per l'accoglienza dei palestinesi

Guerra in Medio Oriente. L'esercito israeliano approva l'offensiva su Gaza, Hamas vuole trattare

Guerra in Medio OrienteL'esercito israeliano approva l'offensiva su Gaza, Hamas vuole trattare

Guerra in Medio Oriente. In attesa per l'offensiva, Israele intensifica i raid su Gaza

Guerra in Medio OrienteIn attesa per l'offensiva, Israele intensifica i raid su Gaza

Altre notizie

Verso l'incontro con Trump. Von der Leyen e altri leader europei andranno a Washington con Zelensky

Verso l'incontro con TrumpVon der Leyen e altri leader europei andranno a Washington con Zelensky

Sciopero degli assistenti di volo. Air Canada torna a decollare dopo l'intervento del governo

Sciopero degli assistenti di voloAir Canada torna a decollare dopo l'intervento del governo

Ondata di incendi. Allarme in Spagna per roghi fuori controllo nel nordovest

Ondata di incendiAllarme in Spagna per roghi fuori controllo nel nordovest