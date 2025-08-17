Un'influencer americana fa sospendere i visti umanitari per i palestinesi

Laura Loomer, influencer di estrema destra, è dietro questa decisione. La sua influenza sull'amministrazione Trump è significativa. IMAGO/Newscom World

Sabato i diplomatici statunitensi hanno annunciato la sospensione dei visti medici per i rifugiati palestinesi proveniente dalla Striscia di Gaza, in attesa di un'indagine. La decisione arriva dopo che una influencer di estrema destra, vista di buon occhio da Donald Trump, ha denunciato questa politica umanitaria.

Keystone-SDA ATS

«Tutti i visti per i visitatori provenienti da Gaza sono sospesi mentre conduciamo una revisione completa e approfondita del processo e delle procedure utilizzate negli ultimi giorni per concedere un piccolo numero di visti medici e umanitari temporanei», ha dichiarato il Dipartimento di Stato su X.

All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days. — Department of State (@StateDept) August 16, 2025

L'annuncio segue i messaggi sui social network di Laura Loomer, giornalista e influencer nota per le sue teorie razziste e cospirazioniste, e che ha già ottenuto la testa di funzionari della precedente amministrazione democratica di Joe Biden.

La denuncia di Loomer

Venerdì, Loomer ha scritto di aver denunciato ai parlamentari repubblicani l'arrivo negli Stati Uniti di palestinesi di Gaza che «lavorano per organizzazioni islamiche pro-Hamas (...) affiliate ai Fratelli Musulmani e finanziate dal Qatar». Ha preso di mira in particolare «Heal Palestine», che il suo account X presenta come un'associazione che organizza viaggi negli Stati Uniti per i palestinesi della Striscia di Gaza per motivi medici.

«Ho parlato con il team del senatore Tom Cotton e stanno indagando su come questi palestinesi abbiano ottenuto i visti per gli Stati Uniti», ha scritto su X.

EXCLUSIVE:



Despite the US saying we are not accepting Palestinian “refugees” into the United States under the Trump administration, I have obtained video footage of Palestinians who claim to be refugees from Gaza coming into the United States via San Francisco and Houston, Texas… pic.twitter.com/tV96TOZRi2 — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 15, 2025

«È davvero inaccettabile. Qualcuno deve essere licenziato dal Dipartimento di Stato quando Marco Rubio scoprirà chi ha approvato questi visti», ha chiesto Laura Loomer, accusando «il Qatar, nostro nemico, non nostro amico», di aver «traghettato questi gazani negli Stati Uniti attraverso la Qatar Airways».

«Stanno letteralmente inondando il nostro Paese di jihadisti», ha accusato.

«Decisione pericolosa e disumana»

Sempre su X, un membro della Camera dei Rappresentanti della Florida, Randy Fine, ha condannato una politica dei visti «inaccettabile» e ha promesso di «cooperare con le autorità competenti per (...) cercare di ottenere l'espulsione immediata» di questi palestinesi.

L'ONG Palestine Children's Relief Fund (PCRF), che sabato sera ha dichiarato di aver «evacuato migliaia di bambini palestinesi negli Stati Uniti per ricevere cure mediche», ha esortato «il governo statunitense a revocare questa decisione pericolosa e disumana».

«Le evacuazioni mediche sono un'ancora di salvezza per i bambini di Gaza, senza le quali soffrirebbero sofferenze inimmaginabili e persino la morte a causa del collasso delle infrastrutture mediche nel territorio palestinese devastato dalla guerra», ha comunicato l'organizzazione.

Un braccio destro per Trump

Non è la prima volta che Laura Loomer esercita una tale influenza sull'amministrazione Trump.

Alla fine di luglio, il Pentagono ha cancellato l'assunzione di un alto funzionario come professore all'accademia militare di West Point dopo che l'influencer ultraconservatrice l'aveva descritta come una «talpa» dei Democratici.

Ad aprile, il direttore dell'agenzia di intelligence NSA, Timothy Haugh, e la sua vice, Wendy Noble, sono stati licenziati per «slealtà» nei confronti di Donald Trump, come ha detto Laura Loomer, dopo aver visto il presidente alla Casa Bianca.