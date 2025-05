Tutto pronto per il Conclave, i cardinali si recano nella Cappella Sistina

Papa Francesco è morto il Lunedì di Pasqua, il 21 aprile alle 7h35, dopo essere sprofondato in coma poco prima a causa di un ictus.

Alle 10 i cardinali hanno celebrato in San Pietro la «Missa Pro Eligendo Romano Pontifice», a cui hanno assistito 5'000 fedeli.

Dopo la celebrazione lasciano i loro cellulari e si recano in processione alla Cappella Sistina.

Qui il cardinal decano, che quest'anno è Pietro Parolin, pronuncia per tutti il giuramento. Poi il maestro delle celebrazioni liturgiche, l'arcivescovo Diego Ravelli, intima l'«extra omnes» («fuori tutti»), facendo uscire gli estranei.

I cardinali elettori, cioè coloro che hanno meno di 80 anni, che sono 135 sulla carta, ma che in realtà sono 133 poiché due hanno rinunciato per motivi di salute, si riuniscono nella Cappella Sistina per le discussioni finali.