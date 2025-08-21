  1. Clienti privati
Conflitti L'Idf: «Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City»

SDA

21.8.2025 - 07:28

Carro armato israeliano
Carro armato israeliano
Keystone

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, conferma che l'esercito dello Stato ebraico ha dato il via alla prima fase dell'invasione terrestre di Gaza City.

Keystone-SDA

21.08.2025, 07:28

21.08.2025, 07:43

«Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco: le nostre forze controllano già la periferia» della città, ha dichiarato Defrin in un comunicato ufficiale citato dai media internazionali.

Guerra in Medio Oriente. Israele approva il piano che divide la Cisgiordania: «Cancellato dal tavolo lo Stato palestinese»

Guerra in Medio OrienteIsraele approva il piano che divide la Cisgiordania: «Cancellato dal tavolo lo Stato palestinese»

