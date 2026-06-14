Mosca utilizza una vasta rete di navi con strutture proprietarie opache per aggirare le sanzioni internazionali sulle esportazioni di petrolio. (Foto archivio) Keystone

Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica: lo ha riferito con un post su X il premier Keir Starmer.

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«Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi», ha aggiunto Starmer.

Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera, che si chiama Smyrtos, è durata circa sei ore.

L'intervento – ha spiegato in una nota il ministero della Difesa britannico – ha coinvolto i Royal Marines, agenti specializzati della National Crime Agency e mezzi della Royal Air Force.

La nave resterà ora sotto monitoraggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra mentre proseguono le indagini.

Il ministero della Difesa ha inoltre ricordato che Mosca utilizza una rete di oltre 700 petroliere con strutture proprietarie opache per aggirare le sanzioni internazionali sulle esportazioni di petrolio.

Londra sostiene che questa flotta trasporti circa il 75% del greggio russo soggetto a restrizioni e ha già sanzionato più di 500 imbarcazioni collegate a tale sistema.