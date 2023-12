L'accordo sul controverso progetto di legge sull'immigrazione è per la leader di Rassemblement national, Marie Le Pen, una "vittoria ideologica" Keystone

Gauche furiosa, Le Pen esulta: deputati e senatori francesi riuniti nella Commissione mista paritaria sono giunti oggi ad un accordo sul controverso progetto di legge sull'immigrazione. Ha votato a favore il Rassemblement National, dopo una notte di negoziati.

La spaccatura si è verificata sulla questione delle prestazioni sociali agli immigrati e sulle regolarizzazioni agli assunti nei settori in difficoltà. «Vittoria ideologica», festeggia Marine Le Pen. Il Partito socialista parla di «grande momento di disonore».

Intanto diverse associazioni in sostegno ai migranti denunciano l'accordo raggiunto nel Parlamento francese sul progetto di legge Immigrazione, considerato «il più regressivo da almeno 40 anni».

La bozza su cui deputati e senatori (riuniti in commissione mista paritaria) si sono accordati «è né più né meno che il progetto di legge più regressivo da almeno 40 anni per i diritti e le condizioni di vita delle persone straniere, incluso quelle presenti da tanto tempo in Francia», deplorano in una nota una cinquantina di Ong, associazioni e sindacati, tra cui la Ligue des Droits de l'Homme, deplorando una legge dalla «xenofobia senza vergogna».

SDA