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Medio Oriente Nuova proposta dell'Iran per la riapertura di Hormuz e l'avvio di colloqui sul programma nucleare

SDA

27.4.2026 - 07:10

IDopo aver incontrato venerdì il suo omologo pachistano Ishaq Dar, oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.
IDopo aver incontrato venerdì il suo omologo pachistano Ishaq Dar, oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.
Keystone

L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva, dopo l'apertura dello stretto e la revoca del blocco. Lo riporta Axios.

Keystone-SDA

27.04.2026, 07:10

27.04.2026, 07:39

La proposta «si concentra sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto e al blocco statunitense».

Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pachistani. «La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido», osserva Axios.

«Come parte di questo accordo – spiega Axios – il cessate il fuoco verrebbe esteso per un lungo periodo oppure le parti si accorderebbero su una fine definitiva della guerra. Secondo la proposta, i negoziati sul nucleare inizierebbero solo in una fase successiva, dopo l'apertura dello stretto e la revoca del blocco».

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe tenere oggi un incontro sull'Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per «discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi».

Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

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