La maggior parte dell'incendio è stata spenta ieri, ma il rogo si è esteso la notte scorsa, dopo nuove esplosioni avvenute in altri container. Keystone

Due aerei russi anti-incendio sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, per contribuire a spegnere l'incendio scoppiato sabato dopo l'esplosione al porto iraniano di Shahid Rajae.

Lo ha dichiarato l'ambasciata russa a Teheran, citata dalla televisione di stato, aggiungendo che un terzo aereo sarà inviato presto.

Il Ministero russo per le emergenze ha dichiarato ieri che un aereo anfibio Beriev Be-200 specializzato nella lotta agli incendi, nonché un aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76, saranno inviati in Iran per contribuire alle operazioni.

La maggior parte dell'incendio è stata spenta ieri, ma il rogo si è esteso la notte scorsa, dopo nuove esplosioni avvenute in altri container.