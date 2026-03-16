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Guerra L'Iran lancia un appello ai Paesi musulmani: «Da che parte state?»

SDA

16.3.2026 - 16:51

Ali Larijani critica l'atteggiamento dei Paesi musulmani durante l'attuale conflitto attorno al Golfo Persico (foto d'archivio).
Ali Larijani critica l'atteggiamento dei Paesi musulmani durante l'attuale conflitto attorno al Golfo Persico (foto d'archivio).
Keystone

Ali Larijani, segretario del Consiglio per la sicurezza dell'Iran e influente figura della Repubblica islamica, ha lanciato un appello ai paesi musulmani chiedendo di scegliere se sostenere Teheran oppure gli Stati Uniti e Israele.

Keystone-SDA

16.03.2026, 16:51

16.03.2026, 16:54

«Da che parte state? Pensate al futuro del mondo islamico. Sapete che l'America non vi è fedele e che Israele è vostro nemico. Pensate per un attimo a voi stessi e al futuro della regione. L'Iran è un vostro benefattore e non ha alcuna intenzione di dominarvi», si legge nel messaggio articolato in sei punti che Larijani ha condiviso sulla rete sociale X, dove ha criticato l'atteggiamento dei paesi musulmani durante l'attuale conflitto attorno al Golfo Persico.

«L'Iran continua a resistere ai grandi e piccoli demoni (America e Israele), ma il comportamento degli Stati islamici non è forse in contraddizione con le parole del Profeta (pace e benedizioni su di lui) che disse: 'Se non rispondi al grido di un musulmano, non sei un musulmano'? Che razza di musulmano è questo?!», ha scritto Larijani, difendendo gli attacchi da parte di Teheran contro le basi militari americane nel Golfo.

«L'Iran dovrebbe permettere di essere attaccato dalle basi americane presenti nei vostri paesi? Stanno cercando delle scuse; da una parte della battaglia odierna ci sono l'America e Israele, dall'altra l'Iran musulmano e le forze di resistenza», ha scritto, aggiungendo che «l'unità della Umma (comunità) islamica, con tutta la sua forza, può garantire la sicurezza, l'eccellenza e l'indipendenza di tutti i paesi».

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