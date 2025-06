Secondo il direttore dell'AIEA Rafael Grossi "la cooperazione non è un favore, è un obbligo giuridico per l'Iran". Keystone

La cooperazione dell'Iran con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sul programma nucleare «resta un obbligo giuridico» per Teheran: lo afferma il suo direttore Raphael Grossi in un'intervista a France 2.

«La cooperazione non è un favore, è un obbligo giuridico per l'Iran che ha firmato il trattato di non proliferazione», ha detto Grossi commentando lo stop votato dal Parlamento iraniano ora soggetto al parere del Consiglio supremo di sicurezza.