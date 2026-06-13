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Medio Oriente Iran: Ali Khamenei sarà sepolto il 9 luglio

SDA

13.6.2026 - 13:17

I funerali di Ali Khamenei si svolgeranno dal 4 al 9 luglio. (Foto simbolica)
I funerali di Ali Khamenei si svolgeranno dal 4 al 9 luglio. (Foto simbolica)
Keystone

La Guida suprema Ali Khamenei, che ha guidato l'Iran per quasi 37 anni prima di essere ucciso dai raid aerei israeliani-americani il 28 febbraio, sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad (nord-est), secondo quanto riportato oggi dalla televisione di stato iraniana.

Keystone-SDA

13.06.2026, 13:17

13.06.2026, 13:25

I funerali dell'ayatollah inizialmente previsti per marzo ma rinviati a causa della guerra, si svolgeranno nell'arco di sei giorni a partire dal 4 luglio nella capitale Teheran, nonché nelle città sante di Qom (nord) e Mashhad, suo luogo di nascita, ha affermato l'emittente.

Il massimo esponente nazionale del clero sciita è stato presidente della Repubblica islamica dal 1981 al 1989, prima di diventare guida suprema dell'Iran dal 1989 fino alla sua morte avvenuta in un raid aereo congiunto da parte di Israele e Stati Uniti.

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