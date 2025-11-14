Teheran in una foto d'archivio Keystone

L'Iran ha arrestato Hanieh Shariati Roudposhti, atleta e allenatrice di taekwondo residente a Teheran, portandola in un luogo segreto, dopo essersi esibita in strada e aver postato video sui social che la ritraevano senza velo, obbligatorio nella Repubblica islamica.

Keystone-SDA SDA

Lo denunciano l'Organizzazione per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia, e alcuni media come il Daily Mail. Secondo quanto riferito dall'ong, Shariati Roudposhti è stata fermata a Teheran da agenti del ministero dell'Intelligence la sera di domenica 9 novembre 2025 e una fonte vicina alla sua famiglia ha riferito che l'arresto è stato giustificato con la «mancata osservanza del codice di abbigliamento pubblico durante un'esibizione pubblica».

La fonte ha aggiunto che, dopo l'arresto, Shariati Roudposhti ha fatto una breve telefonata alla famiglia, esprimendo preoccupazione per la sua situazione e chiedendo aiuto. Da allora, non c'è stata alcuna informazione sulla sua sorte o sulle sue condizioni. Dopo l'arresto, gli account social della donna sono stati presi in consegna dalle agenzie di sicurezza iraniane e la sua pagina Instagram, che aveva quasi 160'000 follower, è stata bloccata e ora mostra lo stemma della Polizia informatica iraniana.