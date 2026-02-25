  1. Clienti privati
Regime Arrestata la nota giornalista iraniana Elaheh Mohammadi

SDA

25.2.2026 - 16:42

Elaheh Mohammadi, insieme alla collega Nilufar Hamedi, era stata tra le prime ad aver riferito della morte di Mahsa Amini. Il giornale per cui lavorava, "Hammihan", è stato chiuso qualche settimana fa a causa dei suoi articoli.
Keystone

Le autorità iraniane hanno arrestato la nota giornalista Elaheh Mohammadi. Lo hanno riferito fonti informate a Teheran nonché Hengaw, organizzazione per i diritti umani basata in Norvegia.

Keystone-SDA

25.02.2026, 16:42

25.02.2026, 16:43

Secondo l'agenzia di stampa tedesca DPA, la notizia non è stata confermata dalla magistratura iraniana né sono state rese note le ragioni dell'arresto.

Mohammadi ha espresso critiche alla repressione con cui il governo ha silenziato le ultime proteste, denunciando uccisioni e arresti di dissidenti sulle reti sociali. Il giornale per cui lavorava, «Hammihan», è stato chiuso qualche settimana fa a causa dei suoi articoli.

Mohammadi, insieme alla collega Nilufar Hamedi, era già stata arrestata durante le proteste del 2022 per aver pubblicato rapporti e foto sulla morte di Mahsa Amini sotto custodia di polizia. Condannate a cinque anni di carcere, erano state graziate un anno fa.

