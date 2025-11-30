Veduta di Teheran Keystone

Oltre 20 attori e attrici famosi sono stati arrestati alla festa di compleanno dell'attore 29enne Ali Shadman. È avvenuto giovedì sera, in Iran.

Tra loro figurano le attrici Sahar Dolatshahi, Setareh Pesiani e l'attore Parsa Pirouzfar, ricoverato in ospedale dopo lo shock causato dal raid della polizia durante la festa. Shadman e Pesiani sono ancora in custodia della polizia, mentre gli altri sono stati temporaneamente rilasciati, ma devono rispondere delle accuse.

Secondo i media locali, sono stati avviati procedimenti giudiziari contro Shadman e altre sei persone per «oltraggio al pudore», «promozione della prostituzione» e «consumo e possesso di alcolici». Queste accuse vengono solitamente mosse a chi partecipa a feste miste.

Shadman ha ricevuto il premio speciale della giuria al festival cinematografico iraniano Negah a settembre. È stato sottoposto a pressioni da parte delle forze di sicurezza, poiché ha dedicato il suo premio a Hossein Mohammadi, un giovane incarcerato tre anni fa per aver sostenuto la rivolta nazionale del 2022 in Iran.