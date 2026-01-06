  1. Clienti privati
Oltre 1'200 arresti Sale a 35 il bilancio delle vittime delle proteste in Iran

SDA

6.1.2026 - 07:30

Continua a cresce il numero delle vittime in Iran. (foto d'archivio del 29 dicembre 2025)
Continua a cresce il numero delle vittime in Iran. (foto d'archivio del 29 dicembre 2025)
Keystone

Il bilancio delle vittime delle violenze legate alle proteste in Iran è salito ad almeno 35 morti, hanno dichiarato oggi gli attivisti mentre le manifestazioni non accennano a fermarsi. Lo riportano i media americani, citandola Human Rights Activists News Agency.

Keystone-SDA

06.01.2026, 07:30

06.01.2026, 07:32

Il media - che si affida a una rete di attivisti all'interno dell'Iran - ha dichiarato che oltre 1'200 persone sono state arrestate durante le proteste in corso da oltre una settimana e che le vittime sono 29 manifestanti, quattro bambini e due membri delle forze di sicurezza iraniane.

Proteste. Nuove manifestazioni a Teheran, scontri nell'Iran occidentale

ProtesteNuove manifestazioni a Teheran, scontri nell'Iran occidentale

L'agenzia di stampa semiufficiale FARS ha riferito ieri sera che circa 250 agenti di polizia e 45 membri delle forze volontarie sono rimasti feriti durante le manifestazioni.

Il crescente numero di vittime porta con sé la possibilità di un intervento di Washington, sottolineano i media americani ricordando che venerdì il presidente Donald Trump ha avvertito l'Iran che se Teheran «ucciderà violentemente manifestanti pacifici» gli Stati Uniti «andranno in loro soccorso».

