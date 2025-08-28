  1. Clienti privati
Programma nucleare Oggi i Paesi E3 ripristinano le sanzioni «snapback» contro l'Iran

SDA

28.8.2025 - 14:54

Tutte le sanzioni dell'ONU contro l'Iran saranno ripristinate. Nella foto d'archivio la centrale atomica di Bushehr.
Keystone

I ministri degli esteri di Francia, Germania, Regno Unito e l'Alto rappresentante UE per la politica estera hanno informato il segretario di Stato americano Marco Rubio che oggi attiveranno il meccanismo sanzionatorio «snapback» contro l'Iran per il programma nucleare.

Keystone-SDA

28.08.2025, 15:11

Lo riporta Axios, citando secondo tre fonti a conoscenza diretta del dossier.

Il meccanismo «snapback» ripristina automaticamente tutte le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU revocate in base all'accordo sul nucleare iraniano del 2015.

Si prevede che la mossa aumenterà la pressione economica su Teheran e probabilmente porterà a una rappresaglia iraniana.

