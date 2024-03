Un seggio elettorale nella moschea Ershad, a nord di Teheran (Iran). Keystone

La chiusura dei seggi per le elezioni legislative in Iran, prevista per le 18 ora locale, è stata ritardata di almeno due ore. Lo riportano i media internazionali, facendo sapere che le urne dovrebbero essere chiuse alle 20, le 17:30 in Svizzera.

Per il momento è stata registrata una bassa affluenza, dopo appelli da parte degli attivisti a boicottare il voto per protestare contro il governo. In mattinata invece la Guida suprema, Ali Khamenei, aveva chiesto agli iraniani di presentarsi in massa alle urne.

SDA