Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi (a sinistra) e l'emissario della Casa Bianca Steve Witkoff. (Immagini d'archivio) Keystone

Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha indicato che una bozza di accordo sul nucleare per gli Stati Uniti sarà «pronta entro due o tre giorni».

Keystone-SDA SDA

«Il prossimo passo per me è presentare una bozza di possibile accordo ai miei omologhi negli Stati Uniti. Credo che nei prossimi due o tre giorni sarà pronta e, dopo la conferma definitiva da parte dei miei superiori, sarà consegnata a Steve Witkoff», emissario del presidente degli USA Donald Trump, ha detto Araghchi in un'intervista al canale televisivo statunitense MSNBC pubblicata in rete.