NucleareIran: «Una bozza di accordo per gli Stati Uniti sarà pronta entro 2-3 giorni»
SDA
20.2.2026 - 15:13
Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha indicato che una bozza di accordo sul nucleare per gli Stati Uniti sarà «pronta entro due o tre giorni».
Keystone-SDA
20.02.2026, 15:13
20.02.2026, 15:21
SDA
«Il prossimo passo per me è presentare una bozza di possibile accordo ai miei omologhi negli Stati Uniti. Credo che nei prossimi due o tre giorni sarà pronta e, dopo la conferma definitiva da parte dei miei superiori, sarà consegnata a Steve Witkoff», emissario del presidente degli USA Donald Trump, ha detto Araghchi in un'intervista al canale televisivo statunitense MSNBC pubblicata in rete.