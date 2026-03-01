L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz? Ecco cosa potrebbe succedere a petrolio, gas e prezzi

L'Iran attacca gli Stati del Golfo che ospitano l'esercito statunitense L'Iran ha risposto all'attacco di Stati Uniti e Israele lanciando missili sui Paesi arabi che ospitano basi militari americane. 28.02.2026

Dopo gli attacchi all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, ci sono sempre più indicazioni che Teheran abbia bloccato lo Stretto di Hormuz. Lo stretto è uno dei più importanti nel commercio energetico mondiale. Le conseguenze potrebbero essere avvertite in tutto il mondo, anche nelle stazioni di servizio svizzere.

Nel mezzo dell'escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran, un'area marittima di 50 chilometri di larghezza sta diventando il centro della politica globale.

Lo Stretto di Hormuz è considerato il più sensibile nel commercio energetico mondiale. Se Teheran dovesse effettivamente bloccare il passaggio o anche solo rappresentare una minaccia credibile, questo potrebbe avere conseguenze economiche ben oltre la regione.

Perché lo Stretto di Hormuz è così cruciale?

Lo Stretto di Hormuz collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman e quindi con il mare aperto. Nel suo punto più stretto, è largo solo 50 chilometri.

In media, ogni giorno vi transitano circa 20 milioni di barili di greggio, quasi un quinto del consumo globale.

Inoltre il 15-20% del commercio globale di gas naturale liquefatto (GNL) passa attraverso questo stretto, principalmente dal Qatar.

Per Paesi come il Qatar, il Kuwait e l'Iraq, si tratta dell'unico collegamento marittimo con il mercato globale.

Anche l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti trasportano gran parte delle loro esportazioni di energia attraverso questa rotta.

Cosa significherebbe concretamente un blocco?

Se l'Iran dovesse effettivamente bloccare il passaggio - ad esempio con mine, minacce contro le petroliere o manovre militari - le compagnie di navigazione e le assicurazioni potrebbero rifiutare il passaggio.

Anche la minaccia credibile di attacchi potrebbe essere sufficiente per portare il traffico marittimo a un blocco.

Sebbene esistano oleodotti alternativi attraverso l'Arabia Saudita o gli Emirati Arabi, questi coprono solo una frazione dei volumi di esportazione abituali.

Una parte significativa dell'approvvigionamento energetico globale verrebbe interrotta nel breve periodo.

Quanto aumenterebbero i prezzi?

I mercati del petrolio e del gas reagiscono in modo molto sensibile ai rischi geopolitici. Anche solo la prospettiva di un blocco può provocare un aumento significativo dei prezzi all'ingrosso del greggio e del gas.

Questo avrebbe un impatto immediato sui prezzi del gasolio da riscaldamento, del diesel e della benzina.

Ma il mercato del petrolio è al momento relativamente ben rifornito. I principali produttori come gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e il Brasile potrebbero aumentare la loro produzione.

Però più a lungo durerà l'interruzione, più i prezzi aumenteranno.

L'Iran potrebbe danneggiarsi in questo processo?

Sì, l'Iran stesso esporta petrolio attraverso i porti del Golfo e ne risentirebbe economicamente.

Inoltre, importanti partner commerciali - soprattutto la Cina - ne sentirebbero le conseguenze. Circa l'80% del petrolio e del gas trasportato attraverso lo stretto è destinato ai mercati asiatici.

Un blocco totale non sarebbe quindi solo un mezzo per esercitare pressione sull'Occidente, ma anche un passo rischioso per l'economia di Teheran.

Che ruolo hanno le Guardie rivoluzionarie?

Le Guardie rivoluzionarie iraniane operano regolarmente nel Golfo Persico con motoscafi e unità navali.

In passato, le petroliere straniere sono state fermate diverse volte. Anche nel 2019 e nel 2024 si sono verificati episodi di sequestro temporaneo di navi.

Storicamente, la situazione ricorda la cosiddetta «guerra delle petroliere» durante il conflitto fra Iran e Iraq degli anni '80, quando centinaia di navi furono attaccate nel Golfo.