Medio Oriente Colpita la sede dell'organismo che eleggerà la nuova Guida suprema dell'Iran

SDA

3.3.2026 - 15:37

L'Assemblea degli Esperti è l'organo della Repubblica islamica designato per eleggere la Guida Suprema. (Foto simbolica)
L'Assemblea degli Esperti è l'organo della Repubblica islamica designato per eleggere la Guida Suprema. (Foto simbolica)
Keystone

Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito l'edificio dell'organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell'Iran. Lo riferiscono i media iraniani.

Keystone-SDA

03.03.2026, 15:37

03.03.2026, 15:54

La sede dell'Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico, ha dichiarato l'agenzia di stampa Tasnim, precisando che ieri sera anche la sede dell'Assemblea degli Esperti a Teheran era stata presa di mira da aerei statunitensi e israeliani. L'Assemblea degli Esperti è l'organo della Repubblica islamica designato per eleggere la Guida Suprema.

