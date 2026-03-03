Medio OrienteColpita la sede dell'organismo che eleggerà la nuova Guida suprema dell'Iran
SDA
3.3.2026 - 15:37
Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito l'edificio dell'organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell'Iran. Lo riferiscono i media iraniani.
Keystone-SDA
03.03.2026, 15:37
03.03.2026, 15:54
SDA
La sede dell'Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico, ha dichiarato l'agenzia di stampa Tasnim, precisando che ieri sera anche la sede dell'Assemblea degli Esperti a Teheran era stata presa di mira da aerei statunitensi e israeliani. L'Assemblea degli Esperti è l'organo della Repubblica islamica designato per eleggere la Guida Suprema.