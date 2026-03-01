Fra coloro che potrebbero sostituire Ali Khamenei, l'ex presidente iraniano Hassan Rouhani rappresenta il profilo più propenso a coltivare buone relazioni con l'Occidente. KEYSTONE

Un falco come il capo dell'apparato giudiziario Mohsen-Ejei, un pragmatico come l'ex presidente Hassan Rouhani, o un riformista come Hassan Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica islamica? La scelta della nuova Guida iraniana farà capire quale strada il regime intende imboccare, specie nei rapporti con l'Occidente, dopo l'uccisione di Ali Khamenei.

Keystone-SDA SDA

Il tema della successione non può non essere già stato discusso approfonditamente nei circoli ristretti del potere, visto che Khamenei aveva ormai 86 anni. Ma le circostanze drammatiche della sua scomparsa incidono sulla scelta che dovrà essere fatta del nuovo leader e della linea politica del sistema.

Per ora, il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale, Ali Larijani, esponente del mondo conservatore tradizionale, ha confermato il suo ruolo chiave nel processo di transizione, annunciando la formazione del Consiglio provvisorio di tre membri che dovrà guidare la fase di passaggio.

Cioè fino all'elezione della nuova Guida da parte degli 88 membri dell'Assemblea degli Esperti, che potrebbe essere nominata «in uno-due giorni», secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

I nomi piu quotati

Del Consiglio fanno parte, come previsto dalla Costituzione, il presidente della Repubblica Massud Pezeshkian, il capo della magistratura, Gholamhossein Mohsen-Ejei, e un membro del Consiglio dei Guardiani della Costituzione, scelto nella persona dell'ayatollah Alireza Arafi.

Proprio Mohsen-Ejei, un ultraconservatore di 69 anni già ministro dell'Intelligence dal 2005 al 2009, è considerato da alcuni osservatori come un possibile candidato a raccogliere l'eredità di Khamenei.

Qualcuno punta anche su Arafi, 67 anni, già ben inserito nel circolo di Khamenei, che tuttavia non ha quelle forti relazioni con gli apparati di sicurezza necessarie per puntare alla carica suprema.

Dubbi sul figlio di Ali Khamenei

Ottime relazioni con le forze di sicurezza, in particolare i Pasdaran, sono quelle che può vantare Mojtaba Khamenei, il cinquantacinquenne figlio della Guida scomparsa, che ambienti dell'opposizione ritengono da anni come suo probabile successore.

Ma Mojtaba è anche una figura chiacchierata per presunti arricchimenti, con proprietà immobiliari anche in Occidente, di cui ha parlato in una recente inchiesta Bloomberg. La soluzione «dinastica», inoltre, potrebbe far storcere il naso agli ambienti religiosi tradizionalisti.

Il legame con l'Occidente di Rouhani

Se il regime dovesse decidere di cercare buone relazioni con l'Occidente, un candidato ideale sarebbe Hassan Rouhani, 77 anni, presidente della Repubblica dal 2013 al 2021, quando una nuova stagione sembrò aprirsi nei rapporti con gli Usa e gli europei, grazie all'accordo sul programma nucleare iraniano e la revoca di parte delle sanzioni a Teheran.

Un accordo al quale Rouhani, un conservatore moderato, aveva lavorato come capo negoziatore all'inizio degli anni 2000.

Il segnale di un allentamento della repressione all'interno del Paese sarebbe invece la scelta di Hassan Khomeini, 53 anni, principale esponente dei discendenti del leader della rivoluzione e convinto riformista, come la maggior parte degli appartenenti alla casata. Ma i suoi legami con i circoli attuali del potere sembrano decisamente insufficienti.

L'ipotesi Larijani

Dei circoli del potere ha invece fatto parte Ali Larijani per tutti i 37 anni dell'era Khamenei. Ma non essendo un membro del clero non può aspirare alla carica di Guida.

Tuttavia, lo potrebbe fare un altro esponente di questa importante famiglia: suo fratello, l'ayatollah Sadeq Larijani, 63 anni, uno strenuo conservatore che dal 2009 al 2019 è stato a capo dell'apparato giudiziario e che in passato si è distinto per gli attacchi all'ala riformista.