Tra l'8 e il 9 gennaio Il Time: «In Iran forse più di 30mila i morti in 48 ore di repressione»

SDA

25.1.2026 - 10:39

La situazione in Iran è drammatica.
La situazione in Iran è drammatica.
Keystone

Solo nell'arco delle due giornate dell'8 e 9 gennaio «potrebbero essere state uccise nelle strade dell'Iran oltre 30.000 persone»: lo scrive la rivista Time, citando due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano coperti da anonimato.

Keystone-SDA

25.01.2026, 10:39

25.01.2026, 10:48

Le fonti hanno riferito che in quei due giorni, un giovedì e un venerdì, le scorte di sacchi per cadaveri sono esaurite e le ambulanze sono state sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. La stima di 30.304 morti, scrive Time, non tiene poi conto dei feriti ricoverati negli ospedali militari deceduti successivamente, o delle vittime in aree dove non sono stati forniti bilanci.

