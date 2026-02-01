Il ministro degli esteri Abbas Araghchi Keystone

Il manifestante simbolo delle proteste delle scorse settimane in Iran Erfan Soltani è stato rilasciato su cauzione: lo fa sapere l'avvocato.

Keystone-SDA SDA

Il 26enne era stato arrestato l'8 gennaio e subito condannato a morte con l'accusa di propaganda contro lo Stato.

Soltani è stato rilasciato su cauzione, ha dichiarato il suo avvocato, dopo che gli Stati Uniti avevano messo in guardia sull'uccisione sebbene Teheran avesse negato la sua condanna a morte.

Il 26enne «è stato rilasciato ieri e gli sono stati restituiti tutti i suoi beni, compreso il cellulare», ha dichiarato l'avvocato Amir Mousakhani, aggiungendo che per il suo rilascio è stata pagata una cauzione di «due miliardi di toman» (poco più di 9'160 franchi).

Intanto, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si è detto «fiducioso di poter raggiungere un accordo» con gli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Araghchi in un'intervista a Cnn. «Purtroppo abbiamo perso la fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale», ma lo scambio di messaggi tramite i paesi amici nella regione sta facilitando colloqui «fruttuosi» con Washington.

Araghchi avverte che un'eventuale guerra «sarebbe un disastro per tutti» e probabilmente si spingerebbe al di fuori dell'Iran, ha messo in evidenza.