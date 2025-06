L'ingresso dell'ambasciata svizzera a Teheran Keystone

L'Iran ha convocato venerdì l'ambasciatrice svizzera a Teheran a causa di «dichiarazioni irresponsabili e minacciose del presidente americano» Donald Trump. Lo rende noto la tv di Stato iraniana.

Berna rappresenta gli interessi americani in Iran con cui gli Stati Uniti non hanno relazioni diplomatiche.

La tv statale riferisce inoltre che il ministero degli esteri iraniano ha convocato oggi anche l'ambasciatore tedesco «in seguito alle dichiarazioni vergognose del cancelliere» Friedrich Merz «in sostegno all'aggressione di Tel Aviv contro il nostro Paese».

In particolare Merz aveva detto che Israele sta facendo «il lavoro sporco per tutti noi» in Iran.