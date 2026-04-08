Il segretario alla difesa USA Pete Hegseth. KEYSTONE

«Siamo noi che controlliamo il loro destino e non viceversa, ecco perché si sono seduti al tavolo dei negoziati». E ora, dopo l'accordo di un cessate il fuoco di due settimane, «c'è la possibilità di una pace vera e di un accordo reale».

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Lo ha dichiarato il capo del Pentagono Pete Hegseth nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Capo degli Stati maggiori riuniti Dan Caine, dopo l'accordo per un cessate il fuoco di due settimane raggiunto tra Stati Uniti e Iran.

Parlando dell'abbattimento, da parte dell'Iran, di un caccia americano con a bordo due piloti, Hegseth ha affermato che l'Iran «è stato fortunato una volta in 40 giorni», la durata del conflitto.

Hegseth ha poi dichiarato che le forze americane rimarranno nella regione durante il cessate il fuoco. «Rimarremo nei paraggi, non andremo da nessuna parte», ha detto il segretario alla Difesa durante il briefing sull'operazione «Epic Fury».

Ha inoltre spiegato che le forze armate USA nella regione «garantiranno che l'Iran rispetti questo cessate il fuoco», incluso il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

Ci consegneranno l'uranio arricchito

L'uranio arricchito di cui l'Iran è in possesso è attualmente «sepolto» e gli Stati Uniti lo stanno «monitorando», ha aggiunto il segretario alla Difesa americano.

«Sappiamo esattamente cosa possiedono, e lo sanno anche loro, e o ce lo consegneranno, come ha già detto il presidente – ce lo consegneranno volontariamente, lo prenderemo, lo porteremo via – oppure, se necessario, faremo qualcos'altro da soli, come abbiamo fatto con l'operazione "Midnight Hammer", ci riserviamo questa possibilità», ha affermato Hegseth, riferendosi all'operazione statunitense contro gli impianti nucleari iraniani del giugno 2025.

Il capo del Pentagono ha poi parlato di Israele definendolo un «alleato coraggioso, capace e disponibile» degli Stati Uniti, mentre «il resto del mondo e il resto dei cosiddetti alleati dovrebbero prendere appunti», vedendo «quali sono le reali capacità».