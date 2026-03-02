  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Iran: «Il canale di Hormuz è chiuso, colpiremo chi cerca di passare»

SDA

2.3.2026 - 21:50

un punto di grandissima importanza strategica poiché qui transita circa un quarto della produzione mondiale di petrolio. (Immagine del 28 febbraio)
Keystone

Il comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica in Iran ha affermato che lo Stretto di Hormuz è chiuso e che Teheran colpirà qualsiasi nave che tenti di attraversarlo. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters sul proprio sito.

Keystone-SDA

02.03.2026, 21:50

03.03.2026, 07:40

Lo Stretto di Hormuz è il braccio di mare, lungo circa 60 chilometri e largo 30, che separa l'Iran, a nord, dalla penisola di Musandam, exclave dell'Oman circondata dal territorio degli Emirati Arabi Uniti, a sud. È un punto di grandissima importanza strategica poiché qui transita circa un quarto della produzione mondiale di petrolio.

